معلقا على تصريحات المشري بشأن أحداث الزاوية.. الصغير: وجود الميليشيات ينتهي بالجيش والمشري من أكبر المحاربين له    

أخبار ليبيا 24

علق الدبلوماسي والسياسي، حسن الصغير، على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بشأن تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة.

وقال الصغير في بيان عبر فيسبوك: “المشري يُصفي في حساباته مع الدبيبة وهو يعرف أن المشكلة ليست من هذه الحكومة ولا من الحكومة التي قبلها.. الحكومات تصدر في الورق بمسمى قرارات، وتصرف الأموال.. لكن لا القرارات ولا الأموال تنهي الميلشيات”.

وأضاف الصغير: “الميلشيات ينتهي وجودها عبر الجيش والجيش يعتبر خالد المشري من أكبر محاربين له”.

كان قد اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، “بتغافل وتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر”؛ وذلك في إشارة إلى الأحداث الأمنية المتوترة التي تشهدها مدينة الزاوية.

وفي تعليق على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، وجه المشري انتقادات لاذعة للحكومة عبر صفحته بـ فيسبوك قائلا: “في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية التي وصلت حد تشكيل العصابات الإجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار”.

وقال المشري: “أرى أن الحكومة قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة، لافتًا إلى أن المهم هو أن خزائن بنك البلاد المركزي مفتوحة لها بلا ضوابط، وانشغالها بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر.

وكانت مدينة الزاوية شهدت فجر اليوم الخميس اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.