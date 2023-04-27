المفوضية: أرسلنا أبوبكر مرده للاطمئنان على جاهزية الجنوب للانتخابات 

تابع عضو مجلس المفوضية أبو بكر مرده يوم الأربعاء 26أبريل2023م، جولته التفقدية لمكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الجنوبية، وذلك في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.

شملت الجولة زيارة لمكتب الادارة الانتخابية الشاطئ للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه المكتب، كما شملت الزيارة أيضاً المخزن الرئيسي بالمنطقة الجنوبية للوقوف على جاهزيته لاستقبال المواد الانتخابية.

تأتي هذه الجولة في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها مجلس المفوضية خلال هذه الأيام للمكاتب التابعة لها بالمنطقة الجنوبية، بحسب بيان مفوضية الانتخابات.