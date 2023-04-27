إحباط عملية تهريب مهاجرين بالقره بوللي

أحبطت إدارة المهام الخاصة، عملية هجرة غير شرعية في مدينة القره بوللي شرقي العاصمة طرابلس، بعد ضبط 21 مهاجرا غير قانوني داخل إستراحة تُستخدم في عمليات تهريب المهاجرين.

وقالت الإدارة إنها تمكنت الدوريات من إحباط عملية هجرة غير شرعية، حيث ضبطت 21 مهاجرا غير قانوني داخل إستراحة تُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية في القره بوللي، وينحدر المهاجرين من 4 دول هي بنغلادش و باكستان و مصر والهند.

كما تم الكشف عن وجود مهاجرين آخرين داخل البحر على متن قارب، وتمكن فريق الغوص بإدارة المهام الخاصة بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، من انتشال 3 جثث لمهاجرين دون معرفة جنسياتهم بعدما إنقلب بهم قارب كان يقلهم في عرض البحر.