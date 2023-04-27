الظواهر السلبية بنغازي يباشر هدم وإزالة المباني المخالفة بخط السكة الحديدية

العنوان – بنغازي

باشر مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي بنغازي اليوم الخميس، إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة إلى منطقة جروثة.

وأكد الجهاز أن الهدم والغزالة تتم بتعليمات النائب العام في إزالة وهدم المباني المخالفة بخط السكة الحديدية الممتد من منطقة القوارشة الي منطقة جروثة.

وأوضح الجهاز أنه تمت إزالة عدة مباني مخالفة داخل الحدود الإدارية لبلدية بنغازي رفقة مهندسين من مشروع السكة الحديدية، وستستمر هذة الحملة لحين انتهاء إزالة كافة المباني المخالفة بخط السكة الحديدة والمنطقة المحيطة بها.