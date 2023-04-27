اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تُعلن فتح باب تسجيل الناخبين في أربع بلديات

طرابلس 27 أبريل 2023 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، عن فتح باب تسجيل الناخبين لبلديات: مسلاته، الزاوية المركز، الشويرف، زلطن.

وأشارت اللجنة المركزية – عبر صفحتها على فيسبوك – إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لإنطلاق العملية الانتخابية بهذه البلديات.

وأكدت اللجنة المركزية أن تسجيل الناخبين يتم تقنيًا بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطني لمالك رقم الهاتف. (وال)

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