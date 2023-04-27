ضبط مطلوب خطير صادر بحقه عدة أحكام غيابية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “قسم البحث من ضبط شخص صادر بحقه عدة أحكام غيابية على ذمة وقائع السرقة والإيذاء بمنطقة المساكن ومطلوب لدى مركز شرطة بوعطني وقسم التحريات العامة.

في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بالقسم عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية وصادر بحقه عدة أحكام غيابية وكذلك محاضر لدى مركز شرطة بوعطني وقسم التحريات العامة تتضمن وقائع السرقة والإيذاء الجسيم .

وافادت المعلومات بتواجد الشخص سالف الذكر بمنطقة المساكن وعلى الفور تم إنتقال أعضاء التحريات وضبطه وضُبطت بحوزته عدة اقراص من حبوب الهلوسة نوع بترل وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.م.ع من مواليد 1983 وإعترف بما نُسب إليه وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية …