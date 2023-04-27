تفاهم مصري – نمساوي بشأن معالجة جذور «الهجرة غير المشروعة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الخميس)، وجود «تفاهم» بين مصر والنمسا بشأن ملف «الهجرة غير المشروعة»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة مع مستشار النمسا كارل نيهامر أنهما اتفقا على «تكثيف الحوار للتوصل إلى إطار مستقبلي للتعاون في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للظاهرة، ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية».

وقال السيسي الذي استقبل نيهامر في القاهرة (الخميس) إن «العلاقات بالنمسا قائمة على الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة، وهي قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما».

وأشار السيسي إلى أنه «أوضح للمستشار النمساوي في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة»، مضيفا أنه «في إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا فقد حرصت على إطلاع المستشار على الخدمة الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، التي كفلها الدستور المصري وذلك من خلال (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي تنفذها الدولة المصرية على عدة محاور»، مؤكدا «استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم».

وأضاف السيسي أنه «بحث مع المستشار النمساوي زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين»، مشيراً إلى أن «المباحثات تناولت ملفات عدة على رأسها استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية وتأثيراتها، وما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالميا، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نموا، حيث أضافت عبئا إلى الأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة».

كما تناول الرئيس المصري والمستشار النمساوي «تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية، وملف سد النهضة وتطورات الأوضاع في السودان».

وأوضح السيسي أن المباحثات «عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين، التي تستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، التي تعد أحد أهم الشركاء تجاريا واستثماريا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر».

وقال السيسي إنه تناول «مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق».