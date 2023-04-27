بنغازي.. ضبط سوداني يمتهن الإتجار بحبوب الهلـوسـة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة المدينة” من ضبط سوداني الجنسية يمتهن الإتجار بحبوب الهلوسة بوسط البلاد .

وفي اطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة العميد محمود احبيش المدينة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات عن شخص سوداني الجنسية يوم بترويج حبوب الهلوسة بمنطقة وسط البلاد .

وعلى الفور تم خروج مجموعة التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عبد القادر العبيدي إلى المكان سالف الذكر حيث تم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه متلبسا وبحوزته حبوب الهلوسة .

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالأستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ح.أ سوداني الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.