المهام الخاصة تحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن ادارة المهام الخاصة من إحباط عملية هجرة غير شرعية وضبطت 21 مهاجرا غير قانوني داخل إستراحة في القره بوللي.

إدارة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الامنية ؛ بعد ورود معلومات تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، إنطلاقا من أحد الأماكن في مدينة القره بوللي، سيرت الإدارة دوريات بحرية وبرية لتمشيط شواطئ البحر والأماكن القريبة منه.

وبعد عمليات بحث وتحري تم إحباط عملية هجرة غير شرعية وضبطت 21 مهاجرا غير قانوني داخل إستراحة تُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية في القره بوللي، وينحدر المهاجرين من 4 دول هي بنغلادش و باكستان و مصر والهند ؛ وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الأختصاص.