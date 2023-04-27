المفوضية: جهزنا خطة رفع الوعي الانتخابي  

استعرضت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات خطة عمل الإدارة استعدادا لهذه العملية المرتقبة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الناخبين وتزويدهم بكافة المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب ظهيرة اليوم الخميس 27 أبريل 2023م، بحضور مدير ادارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثل عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ايفس(IFES) ، وذلك بمقر المفوضية.

ناقش الاجتماع بنود الخطة، حيث قدمت رئيس قسم التوعية عرضاً توضيحياً تضمن المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وفي ختام الاجتماع أثنى “الشعاب” على جهود إدارة التوعية لما قدموه من عمل، مبدياً بعض الملاحظات التي سيتم وفقها إجراء بعض التعديلات وتضمينها في النسخة النهائية من الخطة.