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إنتشال 3 جـثـث قبالة الساحل الليبي بمنطقة القره بوللي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن ادارة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الامنية من إنتشال “ثلاث” جثث لمهاجرين في عرض البحر بمنطقة القره بوللي .

بعد ورود معلومات مفادها غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعين قبالة الساحل الليبى بمنطقة القره بوللي ؛ حيث تم تكليف فريق وحدة الغوص والإنقاد البحري بالإدارة بالتعاون مع جهاز خفر السواحل ؛ وتم إنتشال “ثلاث” جثث لمهاجرين دون معرفة جنسيتهما بعدما إنقلب بهم القارب في عرض البحر.

هذا وسيتم تسليم الجثت للجهات ذات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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