إنتشال 3 جـثـث قبالة الساحل الليبي بمنطقة القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن ادارة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الامنية من إنتشال “ثلاث” جثث لمهاجرين في عرض البحر بمنطقة القره بوللي .

بعد ورود معلومات مفادها غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعين قبالة الساحل الليبى بمنطقة القره بوللي ؛ حيث تم تكليف فريق وحدة الغوص والإنقاد البحري بالإدارة بالتعاون مع جهاز خفر السواحل ؛ وتم إنتشال “ثلاث” جثث لمهاجرين دون معرفة جنسيتهما بعدما إنقلب بهم القارب في عرض البحر.

هذا وسيتم تسليم الجثت للجهات ذات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.