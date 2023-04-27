الجيلاني: نطالب الحكومة والمجلس البلدي بمعالجة الوضع المحتقن في الزاوية

أكد نائب رئيس حكماء وأعيان الزاوية جمعة الجيلاني، أن الاحتجاجات في المدينة مستمرة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية، والتي أدت إلى إغلاق الطريق الساحلي ومصفاة الزاوية ومقر المجلس البلدي.

وقال جمعة الجيلاني، في تصريحات صحفية، أن حراك الشباب في مدينة الزاوية مستمر احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والأمنية بالمدينة، وبسبب انتشار تجارة المخدرات وبيع الوقود على قارعة الطريق.

ولفت إلى أن الطريق الساحلي مغلق وأيضا مصفاة الزاوية، وكذلك مقر المجلس البلدي على خلفية هذه الاحتجاجات، متابعاً:” نعمل بجهد لعقد اجتماع طارئ بالخصوص، ونحن كمجلس حكماء وأعيان سنصدر بيانًا اليوم استنكارا لأي عمل تخريبي”.

وأوضح:” تعاني مدينة الزاوية مثلها مثل المدن الأخرى، وبنسب متفاوتة ومختلفة، ولكن نرفض إغلاق المصفاة والطريق العام، وهذه منطقة عبور لكافة المواطنين، ونسعى أن يكون الحراك من أجل خدمة المدينة”.

وأكد أن الفيديو الذي أظهر مجموعة من الأفارقة يعذبون مواطنين ليبيين زاد من احتقان الناس وتوتر الوضع، رغم أن حادثة التعذيب لم تقع في المدينة ولكن الفيديو أظهر أشخاصا من الزاوية.

وطالب الحكومة والمجلس البلدي أن يقوموا بمعالجة الوضع في المدينة بعقد اجتماعات على مستوى الدولة لإيجاد حلول لهذه المشاكل التي تعاني منها مدينة الزاوية.

وشدد على أن بيان مجلس الحكماء والأعيان سيتضمن المطالبة بالحقوق المشروعة ورفض أعمال التخريب، مع ضرورة فتح الطريق العام والمصفاة الذي يعد مصدرا للوقود، وإغلاقه قد يسبب أزمة في الوقود وارتفاع سعرها.