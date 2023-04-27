أبرز تصريحات اللواء صلاح النمروش بشأن أحداث الزاوية وتأمين المدينة

أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، على تسخير كل الإمكانيات لتحقيق مطالب أهالي مدينة الزاوية

وطالب النمروش في تصريحات صحفية، أهالي مدينة الزاوية بالتعاون مع أبنائهم من منتسبي الجيش.

وقال النمروش “أتمنى من أهالي الزاوية معاونتنا في محاربة الجريمة والقضاء على أوكار الفساد والقبض على المجرمين”.

وأضاف النمروش “نقوم بعملنا على مدار الساعة لتحقيق مطالب أهالي الزاوية المشروعة”.

ونوه النمروش “لدينا خطة من مراحل متتالية لتأمين الزاوية سيتم إعلانها في حينها”.

وأكد النمروش أن القوة التي نشرت بالمدينة تأتمر بأوامر المؤسسة العسكرية وستعمل على تأمين مدينة الزاوية.

وتوجهت قوات من المنطقة العسكرية الساحل الغربي نحو مدينة الزاوية لتأمين المدينة بالكامل، عقب اندلاع احتجاجات واسعة من شباب وأهالي المدينة فجر اليوم وإعلان عصيان مدني، عقب انتشار فيديو مسرب لتعـ ذيب ليبيين على يد مسلحين وأفارقة.