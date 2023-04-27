شيخ هارب من بنغازي يطالب بتطهير مدينة الزاوية

طالب الشيخ الهارب من مدينة بنغازي عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك، بتطهير مدينة الزاوية.

وقال المبروك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن جريمة التقصير والإهمال الذي أصاب الزاوية، ومِنْ قبلها مدن الجنوب العزيز؛ هي التي أثمرت هذه الانفجار والغضب العارم، ولا يصلح معه وضع المُسكنات المهدئة، أو الضمادات النظيفة على الجروح المتعفنة، فقد تفضي هذه السياسة إلى أمور غير محسوبة النتائج ولا محمودة العواقب، نسأل الله السلامة” على حد تعبيره.

وتابع:” أهيب برئيس الحكومة والمجلس أخذ الأمر على محمل الجد والخطر، وأن يضعوا التدابير “الحقيقية” التي تكفل وضع حد لهذا الانهيار الأمني والأخلاقي والإداري، وأن يُشرِكوا ويحشدوا معهم أكبر قدر من القوى الوطنية والأمنية، لوضع خطة استراتيجية لحسم مادة الفساد وإصلاحها، وأن لا يلجأوا إلى المسكنات الإعلامية والوعود المؤقتة”، على حد زعمه.

وشهدت المدينة، موجة احتجاجات مستمرة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية، وبعد تداول فيديو أظهر مجموعة من الأفارقة يعذبون مواطنين ليبيين مما زاد من احتقان الناس وتوتر الوضع.