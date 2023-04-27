الطبلقي: باتيلي سيتجاوز “6+6” إذا فشلت في عملها

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي سيتجاهل اللجنة المشتركة 6+6 في حال فشلت في عرض نتائجها بخصوص القوانين الانتخابية.

وأوضحت الطبلقي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أت باتيلي صرّح في وقت سابق بدعم اللجنة المشتركة 6+6 وأنه ينتظر نتائج اجتماعاتها إلى نهاية شهر يونيو.

ولفتت الطبلقي إلى أنه إذا لم تستطع اللجنة المشتركة بين النواب والدولة التوافق على قوانين الانتخابات فسيكون للمبعوث الأممي مسار آخر قد يتجاوز فيه المجلسيْن.