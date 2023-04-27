أهالي الزاوية يطالبون بإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة ونقل المعسكرات

أعلن أهالي مدينة الزاوية الاستمرار في عصيانهم المدني كما طالبو بإيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومدير الأمن ومحاسبتهم جميعًا ومثولهم أمام القضاء وإجراء انتخابات في بلدية الزاوية المركز.

وطالب البيان بإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة ونقل المقرات العسكرية خارج المدينة.

ودعا البيان الى إلغاء الشرعية غير القانونية الصادرة للمجموعات المسلحة من وزارة الداخلية والدفاع بالاضافة الى إيقاف القوة الأمنية المشتركة الحالية وإعادة تشكيلها بما يخدم مصلحة أهالي الزاوية.

وطالب البيان بالقبض على المرتزقة الأفارقة أو غير الأفارقة التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية ومداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية بالاضافة الى القبض على جميع المجرمين المتورطين في عمليات القتل والجرائم الجنائية.

ودعا البيان الى مداهمة أوكار تهريب الوقود ومنع بيعه على الطريق الساحلي وداخل المدينة ومحاسبة أصحاب محطات الوقود الذين قاموا بالبيع للمهربين.