معزب: لجنة باتيلي ستبني عملها على أعمال “6+6”

قال عضو مجلس الدولة محمد معزب إن لجنة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي وصفها بأنها رفيعة المستوى لم يتمّ الإعلان عن تشكيلها حتى الآن.

وأوضح معزب في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن لجنة باتيلي ستبني عملها على ما تتوصّل إليه اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة من توافق حول القوانين الانتخابية.

وأضاف معزب: “بتشكيل لجنة 6+6 خرجت هذه الصلاحية من اختصاص مجلسي النواب والدولة، ولم يبقَ أمام اللجنة سوى سنّ القوانين والدّفع بها إلى مجلس النواب لإصدارها دون تعديل”.