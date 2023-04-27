لوزون : ممتلكاتنا في ليبيا تصل لـ20 مليار دولار وهذا عدد اليهود الليبيين

قال رئيس اتحاد يهود ليبيا، رافائيل لوزون، أن ممتلكاتهم في ليبيا تصل لحوالي 20 مليار دولار وتشمل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأراضي ورؤوس الأموال في البنوك .

وأشار لوزون، الى عدد اليهود الليبيين حاليا يبلغ 120 ألفا ويشمل الجيلين الأول والثاني مشيرًا الى أن العديد من الليبيين على اتصال ودي عبر الإنترنت مع ليبيين يهود في إسرائيل.

وأضاف رئيس اتحاد يهود ليبيا، أن غالبية اليهود الليبيين لديهم رغبة قوية في زيارة ليبيا لرؤية الأماكن التي ولدوا وترعرعوا فيها وللسياحة، كما يحدث في المغرب وتونس جزئيًا.