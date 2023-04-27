برلمانيون ليبيون يطالبون بوقف الصراع في السودان واللجوء للحوار

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، ما يتعرض له الشعب السوداني من فتنة وصراع مسلح، قد يحول أرض السودان إلى فوضى عارمة وساحة حرب بين أطراف خارجية تهدد أمن السودان ووحدة أراضيه، وقد يطال شرارها دول الجوار خاصة ليبيا التي عانت سابقا من انتهاكات مليشيات دول الجوار المسلحة.

وطالب النواب الليبيين في بيان لهم أن تتوقف هذه الحرب فورا بجلوس قادتها على طاولة الحوار وتغليب المصلحة العليا لدولة السودان الموحدة بالحكمة والعقل، وأن تقف ليبيا موقف الحياد على مسافة واحدة بين أطراف الصراع المسلح وأن لا تدعم أي طرف من الأطراف المسلحة على حساب الآخر.

كما طالب النواب الثلاثة عشر الذين وقعوا على البيان، الأشقاء في السودان بوقف هذه الاشتباكات فورا والاتجاه إلى طاولة الحوار تحت عنوان تحكيم الشعب السوداني في انتخابات عامة تحسم التنافس على السلطة بقرار من الشعب عبر صناديق الاقتراع .. كما ندين اي تدخل أجنبي في الشأن السوداني الداخلي الا في حدود الوساطة وتقريب وجهات النظر ووقف الحرب.