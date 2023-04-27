| مجلس المفوضية يستعرض خطة التوعية للانتخابات القادمة

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2023/04/28 على الساعة 01:08

: استعرضت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطة عمل الإدارة استعدادا لهذه العملية المرتقبة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الناخبين وتزويدهم بكافة المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، اليوم الخميس، وذلك بمقر المفوضية، بحضور مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية السيدة عائشة ثبوت، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثل عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ايفس(IFES)، حسب بيان صادر عن المفوضية.

وناقش الاجتماع بنود الخطة، حيث قدمت رئيسة قسم التوعية عرضاً توضيحياً تضمن المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وفي ختام الاجتماع أثنى الشعاب على جهود إدارة التوعية لما قدموه من عمل، مبدياً بعض الملاحظات التي سيتم وفقها إجراء بعض التعديلات وتضمينها في النسخة النهائية من الخطة.