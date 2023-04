على خلفية أحداث الزاوية.. “النمروش” يكلف اللواء 52 مشاة بتأمين المدينة

أصدر آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش” تعليماته للواء 52 مشاة ببداية التمركز داخل نطاق بلدية الزاوية المركز كمرحلة أولى من خطته لتأمين المدينة.

وقال “النمروش”، في تصريح خص به الأحرار، إن هناك مراحل متتالية من خطة تأمين المدينة سيعلن عنها لاحقًا، على حد قوله.

وأكد “النمروش” أن المنطقة العسكرية لن تسمح باستمرار الفوضى داخل المدينة، معتبرًا أن حماية المواطنين ومؤسسات الدولة من واجباتهم خاصة في المرحلة الحساسة التي تمر بها المدينة، وفق قوله.

ودعا “النمروش” أهالي الزاوية إلى التعاون مع أبنائهم من منتسبي الجيش الليبي، والتابعين للمنطقة العسكرية الساحل الغربي لمحاربة الجريمة والقضاء على أوكار الفساد، والقبض على كل المجرمين.

وعن الفيديو المنتشر بتعذيب لييين على يد أجانب علق “النمروش” قائلًا: “لن نسمح لأنفسنا بأن نرتدي الزي العسكري والليبيون يعذبون بأيادي مجرمين وافدين”.

وشهدت الزاوية وقفات احتجاجية بدأت من ميدان المدينة ووصلت إلى مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي رفضًا لاستمرار ماوصفوه بتردّي الوضع الأمني.

وجاءت حالة الغضب الشعبي على خلفية تداول فيديوهات تظهر تعذيب مواطنين بالمدينة.

يذكر أن المدينة شهدت قبل أيام قليلة اشتباكات مسلحة أدت لمقتل مدنيين اثنين، ونزوح عدد من العائلات من منازلهم، بحسب مصادر محلية من المدينة.

المصدر: ليبيا الأحرار

