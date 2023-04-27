المبعوث الأمريكي يبحث في الكونغو تحقيق استقرار ليبيا

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، برئيس الكونغو ساسو نغيسو، ووزير الخارجية الكونغولي غاكوسو، في العاصمة الكونغولية برازافيل.

أكد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده وجمهورية الكونغو بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وأضاف المبعوث الأمريكي، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر، إنه أبلغ رئيس الكونغو ساسو نغيسو، ووزير الخارجية غاكوسو، عن تقدير بلاده لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.

كما ذكر أنهم اتفقا أيضاً على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ‎ليبيا، استعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.

Trending حريق ضخم بمزرعة نخيل في واحة جالو وهيئة السلامة الوطنية تسيطر عليه