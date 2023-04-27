المركزية للانخابات البلدية: فتح باب تسجيل الناخبين بعدد من البلديات خلال الأيام المقبلة

الوطن| رصد

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات (مسلاته – الزاوية المركز – الشويرف – زلطن) كمجموعة اولى خلال الايام القليلة القادمة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها .

وقالت اللجنة المركزية في بيان مقتضب على الفيسبوك، بأن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني – رقم المركز الانتخابي مع ضرورة ان يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف.

وحثت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات المبادرة بالتسجيل.