المركزية للانخابات البلدية: فتح باب تسجيل الناخبين بعدد من البلديات خلال الأيام المقبلة

الوطن| رصد
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات (مسلاته – الزاوية المركز – الشويرف – زلطن) كمجموعة اولى خلال الايام القليلة القادمة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها .
وقالت اللجنة المركزية في بيان مقتضب على الفيسبوك، بأن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني – رقم المركز الانتخابي مع ضرورة ان يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف.
وحثت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات المبادرة بالتسجيل.
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