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المركزية للانخابات البلدية: فتح باب تسجيل الناخبين بعدد من البلديات خلال الأيام المقبلة

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن فتح باب تسجيل الناخبين للبلديات (مسلاته – الزاوية المركز – الشويرف – زلطن) كمجموعة اولى خلال الايام القليلة القادمة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها .

وقالت اللجنة المركزية في بيان مقتضب على الفيسبوك، بأن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني – رقم المركز الانتخابي مع ضرورة ان يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف.

وحثت اللجنة المركزية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات المبادرة بالتسجيل.

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الوطن الليبية

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