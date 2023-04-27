مداهمة وكمين محكم يطيح بتاجر ممنـوعات في بنغازي

أعلنت الادارة العامة للبحث الجنائي (بنغازي)، اليوم الخميس عن ضبط تاجر ممنوعات في الماجوري وتحريز كمية من الخمور المحلية والمستوردة.

واستكمالا للحملة الأمنية التي أطلقتها القوات المسلحة العربية الليبية صحبة الأجهزة الأمنية التي بينها جهاز البحث الجنائي للقضاء على آفة تجارة السموم في مدينة بنغازي تمكن الجهاز من ضبط تجار خمور عاد لمزاولة نشاطه الاجرامي بعد ان اختفي عن الأنظار الفترة الماضية.

وجاء ذلك بعد حصول إدارة التحريات والاستدلال بجهاز البحث الجنائي على معلومات من مصادر سرية موثوقة تفيد بوجود تاجر للخمور في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي.

وبعد العمل والتدقيق في تلك المعلومات والتأكد منها عبر مراقبة المكان تم إعداد كمين محكم ضبط ذلك الشخص متلبسا ببيع تلك السموم.

كما تم أثناء عملية المداهمة من تحريز عدد (16) جالون سعة (20) لتر من الخمور المحلية المعدة للبيع وعدد (15) قنينة و (2) جالون سعة (6) لتر إضافة لتحريز عدد من الخمور المستوردة.