إحالة مطلقي النار على بوابة كعام في الخمس إلى النيابة العامة

العنوان-الخمس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الخميس، أن مركز شرطة كعام التابع لمديرية أمن الخمس، أحال ثلاثة أشخاص إلى النيابة العامة، على خلفية قيامهم بالرماية بواسطة سلاح ناري ببوابة كعام.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إطلاق النار عند البوابة الأمنية أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

وقالت مديرية أمن الخمس إن بوابة كعام تعرضت يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة.

وأضافت المديرية أن مركز شرطة كعام استقبل يومها المدعو “ع.ا” وأبلغ عن إصابة المدعو “ا.ا” بعيار ناري نتيجة إطلاق النار.

وأوضحت أنه بمتابعة من مدير أمن الخمس العميد مفتاح امحمد حيدر، ورئيس مركز شرطة كعام قام كل من “ف. س” و”ا.ب” و”ع.ف” و”ع.ع” بتسليم أنفسهم طواعية إلى مركز شرطة كعام.

وأكدت مديرية أمن الخمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ووضعهم في غرفة الحبس الاحتياطي بمركز شرطة كعام وإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.