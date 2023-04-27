| المشري ينتقد حكومة الوحدة الوطنية بتجاهلها ما يحدث في مدينة الزاوية

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2023/04/28 على الساعة 02:00

: انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الخميس، أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متهمها بأنها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومتر، في إشارة إلى الأحداث الأمنية المتوترة في مدينة الزاوية.

وقال المشري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”في ظل انهيار كامل للأمن القومي واستباحة الأراضي الليبية من قبل الهجرة غير الشرعية التي وصلت حد تشكيل العصابات الإجرامية، نجد الحكومة التي انشغلت بتوظيف أموال الدولة ومؤسساتها التنفيذية لهدف البقاء والاستمرار، قد راق لها كونها حكومة لمدينة واحدة”.

وأضاف رئيس مجلس الدولة: “المهم هو أن خزائن بنك البلاد المركزي مفتوحة لها بلا ضوابط”. وتابع المشري:”الحكومة منشغلة بإقامة الحفلات وتنظيم الملتقيات الوهمية ما جعلها تتغافل وتتجاهل ما يحصل برابع أكبر مدينة ليبية لا تبعد عن مكتب رئيسها سوى 40 كيلومترًا”.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، تضمن عدة لقطات لتعذيب وضرب وجلد عدد من الشباب وتوجيه السباب لهم بشكل مهين، كما ترددت أنباء حول مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخيه أيضاً.

وأثار الفيديو حفيظة سكان مدينة الزاوية الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع تعبيراً عن غضبهم، كما قام عدد من شباب مدينة الزاوية بقطع الطريق الساحلي في نقطة مروره بالزاوية، بعدما أشعلوا إطارات السيارات ورددوا العديد من الهتافات المناهضة لما شاهدوه في مقطع الفيديو المتداول.

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