نورلاند: واشنطن وبرازافيل تدعمان جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لجمع كلمة الليبيين

الوطن| رصد

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أن كلاً من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو تدعمان بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

السفير نورلاند وعبر تغريدة له رصدها موقع الوطن، قال إنه أبلغ الرئيس ساسو نغيسو ووزير خارجيته عن تقدير واشنطن لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.

وأضاف نورلاند أن الطرفين اتفقا على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ⁧‫ليبيا‬ واستعادة سيادتهاوتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.