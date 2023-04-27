مفوضية الانتخابات تستعرض خطتها للاستعداد للانتخابات المرتقبة

العنوان-طرابلس

استعرضت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، خطة عملها استعدادا للانتخابات المرتقبة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الناخبين وتزويدهم بجميع المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، بمقر المفوضية، مع مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي ورئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت بحضور ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وممثل عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية “إيفس” (IFES).

وتطرق الاجتماع إلى بنود الخطة، حيث قدمت رئيسة قسم التوعية عرضا توضيحيا تضمن المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأثنى الشعاب على جهود إدارة التوعية، مبديا بعض الملاحظات لإجراء بعض التعديلات وتضمينها في النسخة النهائية من الخطة.