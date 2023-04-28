| نورلاند يبحث مع رئيس الكونغو تحقيق استقرار ليبيا وتأمين حدودها

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2023/04/28 على الساعة 02:55

: التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، برئيس الكونغو ساسو نغيسو، ووزير الخارجية الكونغولي غاكوسو، في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وقال نورلاند، إنه اتفق مع ساسو نغيسو، على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.

وأضاف نورلاند، في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية على “تويتر”، أن الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو تدعمان بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وخلال اللقاء أبلغ السفير الأمريكي الرئيس ساسو نغيسو ووزير خارجيته جان كلود غاكوسو تقدير الولايات المتحدة لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة.