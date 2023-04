أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في مقر إقامته بمدينة القبة.

ووفقا لما صرح به الناطق باسم المجلس “عبد الله بليحق”، في حسابه الرسمي، فإن هذا الإجراء جاء تفعيلا للقرار (رقم 5) الصادر بشأن تعيين مستشارين للمحكمة العليا.

وينص القرار رقم 5 لسنة 2023 على تعيين 5 مستشارين بالمحكمة العليا وهم “أونس منصور، و عمران كشيب، وسلام الجهمي، وسالم الأربش، و سالم عبدالعاطي”.

وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، عين مجلس النواب في 15 سبتمبر الماضي عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي.

وأدى مجموعة من المستشارين المعينين بالمحكمة العليا في سبتمبر 2022 اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور رئيس المجلس “عقيلة صالح”، ونائبه الأول “فوزي النويري”، وعدد من النواب.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post المحكمة العليا تعود للواجهة ومستشارون جدد يؤدّون اليمين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار