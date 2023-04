اللجنة المركزية للانتخابات تفتح باب تسجيل الناخبين لبلديات مسلاته والزاوية المركز والشويرف وزلطن

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن فتح باب تسجيل الناخبين لبلديات (مسلاته، الزاوية المركز، الشويرف، زلطن).

وقالت اللجنة المركزية عبر صفحتها على “فيسبوك” إن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بهذه البلديات.

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني رقم المركز الانتخابي مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوط بالرقم الوطني لمالك رقم الهاتف.

