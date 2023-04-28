| النمروش: يكلف اللواء 52 مُشاة بالبدء في خطة تأمين شامل لمدينة الزاوية

: كلف آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، اللواء 52 مشاة بالتمركز داخل بلدية الزاوية المركز في مرحلة أولى من خطة تأمين المدينة، مؤكدًا أن المنطقة وكافة منتسبيها تحت أمر أهالي الزاوية، بحسب إعلان مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

جاء ذلك خلال لقاء النمروش في مكتبه بمقر إدارة المنطقة العسكرية الساحل العربي مع عدد من ممثلي حراك شباب الزاوية السلمي، الخميس، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة منذ مساء الأربعاء وحتى اليوم، بعد انتشار مقطع فيديو يكشف تعرض شباب ليبيين للتعذيب من قبل عدد من المجرمين الخارجين عن القانون برفقة عدد من الوافدين.

وأوضح مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي أن لقاء النمروش مع ممثلي حراك شباب الزاوية، يأتي تفاعلاً للحراك الاجتماعي لأهالي مدينة الزاوية الذين خرجوا الليلة الماضية للتعبير عن رفضهم القاطع لمثل هذه التجاوزات والجرائم المرتكبة في حق المواطن الليبي.

كما استمع النمروش خلال اللقاء إلى مطالب الشباب، التي أعلنوها في بيان صدر في وقت سابق اليوم، وكان من أبرزها فرض الأمن والاستقرار داخل المدينة، ومحاربة تجارة المخدرات، والهجرة غير القانونية، وتهريب الوقود، والقبض على كافة العمالة الوافدة التي تمتهن إذلال المواطنين في المدينة، واحتماء عدد منها ببعض الجماعات المسلحة.

وأثنى النمروش في لقائه مع شباب الزاوية على التعامل الحضاري، والوعي الكبير الذي يتحلى به أبناء المدينة، بحفاظهم على ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة، وعدم التخريب.

وأكد النمروش خلال اللقاء على حرص المنطقة العسكرية على تأمين المواطنين ومؤسسات الدولة، ووقوفها التام والكبير مع أهالي المدينة، منوهاً إلى أن المنطقة بالتنسيق مع أهالي الزاوية.. ستضرب وبكل قوة أوكار الفساد والإجرام في المدينة، وأنها تتابع منذ البارحة كافة المستجدات.

من جانبه أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية، الخميس، إيقاف الدراسة في جميع الكليات بعد اندلاع الاحتجاجات فجر الخميس. وقال الاتحاد، إن تعليق الدراسة جاء بعد اتفاق مع الاتحادات الطلابية بالكليات لما تمر به مدينة الزاوية من انتفاضة الآن وإقفال الطرقات وإغلاق مداخل المدينة والطريق الساحلي وميدان الشهداء.

وأعلن المحتجون الدخول في عصيان مدني منذ اليوم احتجاجًا على تفشي الجريمة بعد المقطع المسرب، حيث قام عدد منهم بإغلاق مقر بلدية الزاوية بساتر ترابي. وخلال الفترة الماضية شهدت الزاوية عمليات قتل وحرب شوارع بين مجموعات مسلحة، والمدينة تعتبر من أكثر المدن الليبية سيطرة من قبل المليشيات.

هذا وطالب المتظاهرون بإلقاء القبض على جميع المجرمين المتورطين في عمليات القتل والمتورطين في الجرائم الجنائية، ومداهمة أوكار تهريب الوقوع ومنع بيعه على الطريق الساحل وداخل المدينة وإغلاقها بشكل نهائي ومحاسبة أصحاب محطات الوقود الذين ساهموا في إقفال محطاتهم وبيع طلبياتهم للمهربين، بالإضافة إلى مطالبتهم بتفعيل جهاز مكافحة المخدرات ومداهمة أوكار بيع المخدرات.

وأشار البيان إلى ضرورة تشكيل لجنة بأسرع وقت ممكن من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تكون تحت توقيع مشايخ قبائل الزاوية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين.

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