لاستعانته بالمرتزقة السوريين.. المتظاهرين يطردون اللواء 52 من وسط الزاوية

العنوان-طرابلس

قام المتظاهرون المتمركزين في وسط مدينة الزاوية بطرد اللواء 52 بعد لحظات من دخوله وسط المدينة؛ متهمين إياه بالاستعانة المرتزقة السوريين.

وأظهر مقطع مصور تحصلت صحيفة العنوان عليه مواجهات بين الشباب المتظاهرين واللواء 52 وقيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة على سيارات اللواء.

وكان قد أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش، أن المنطقة وكافة منتسبيها تحت أمر أهالي الزاوية، لافتا إلى أن الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل للمدينة، بحسب إعلان مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وشهدت الزاوية فجر الخميس اندلاع احتجاجات غاضبة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.