| الولايات المتحدة تدعو حفتر لمنع “فاغنر” من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان

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2023/04/27 على الساعة 21:42

: دعت الولايات المتحدة قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، إلى منع الجهات الخارجية ومن بينها مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما فيها السودان.



وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان نشرته اليوم الخميس، على صفحتها علي “تويتر”، إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، تحدثت مع حفتر، حول “الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية ومن بينها مجموعة “فاغنر” الروسية المدعومة من الكرملين من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان”.



وأضاف البيان أن واشنطن تدعم بـ”قوة” الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان ومنع مزيد التداعيات الإقليمية.



وأشار البيان إلى أن ليف بحثت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تداعيات الأوضاع المؤسفة بالسودان على الأمن الإقليمي فضلا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية المكثفة الرامية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.



يشار إلي أن حفتر التقى بمقر قوات “القيادة العامة” ببنغازي الشهر الماضي، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة ضم باربرا ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان، وتناول اللقاء مناقشة التطورات السياسية في ليبيا، وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.