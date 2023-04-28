أهالي مدينة الزاوية يطردون ميليشيا 52 والمرتزقة السوريين من المدينة

الوطن| متابعات

نجح شباب مدينة الزاوية بطرد المرتزقة السوريين وميليشيا 52 الذين أدخلهم “محمود بن رجب” إلى المدينة.

موقع الوطن وعبر رصده الأحداث على الأرض رصد إصابة عدد من المتظاهرين بعد دهسهم بمصفحة أثناء قيام ميليشيا 52 بالانسحاب من المدينة.

المرتزقة السوريين تراجعوا لدى هروبهم من المدينة إلى معسكرهم في صياد “سيدي بلال” خارج الحدود الإدارية للزاوية، وفق مصادرنا.

هذا وأهالي الزاوية بشكل كبير عند مدخل المدينة الشرقي، بعد طردهم لـ”محمود بن رجب” ومرتزقته.

وكان آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش قد كلف اللواء 52 مشاة بالتمركز داخل بلدية الزاوية المركز في مرحلة أولى من خطة تأمين المدينة، بذريعة حماية مؤسسات الدولة والمواطنين ومنع تعذيبهم من قبل بعض المجرمين الوافدين، وفق تصريح تلفزيوني له.