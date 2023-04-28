| عون: مصفاة الزاوية لم تتأثر بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة

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2023/04/27 على الساعة 21:41

: أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الخميس، أن العمل في مصفاة الزاوية “لم يتأثر العمل بالاحتجاجات التي شهدتها المدينة، حتى الآن” وأن “جهودا حثيثة تبذل لتجنب أي تداعيات”.

وأضاف عون، في تصريح إعلامي، أن “المصفاة لم تتوقف عن العمل، ويبدو أن الحواجز حالت دون دخول المستخدمين لها لكن سُمح للبعض بالدخول والاستمرار في عمليات التشغيل”.

وتابع عون أن “الحواجز الترابية حالت أيضا دون خروج شاحنات الوقود من مستودع البريقة” وأنه “تم التفاهم على إزالة هذه الحواجز غدا الجمعة”، حسب تصريحه.