النمروش: نناشد أهالي الزاوية بالتعاون معنا للقضاء على المجرمين

الوطن / رصد

وجه آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي “صلاح الدين النمروش” مطالبة لأهالي مدينة الزاوية بالتعاون مع أبنائهم من منتسبي الجيش في محاربة الجريمة والقضاء على أوكار الفساد والقبض على المجرمين.

وأشار“النمروش” في تصريحات صحفية الى قيام افراد الجيش على مدار الساعة لتحقيق مطالب أهالي الزاوية المشروعة لافتا الى تسخير الإمكانيات كافة لتحقيق مطالب أهالي المدينة.

وكشف “النمروش ” عن خطط تتضمن مراحل متتالية لتأمين الزاوية سيتم إعلانها في حينها مضيفا ان القوة التي نشرها بالمدينة تأتمر بأوامر المؤسسة العسكرية وستعمل على تأمين الزاوية.