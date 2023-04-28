ليبيا الان

النمروش: نناشد أهالي الزاوية بالتعاون معنا للقضاء على المجرمين

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

وجه آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربيصلاح الدين النمروشمطالبة لأهالي مدينة الزاوية بالتعاون مع أبنائهم من منتسبي الجيش في محاربة الجريمة والقضاء على أوكار الفساد والقبض على المجرمين.

وأشارالنمروشفي تصريحات صحفية الى قيام افراد الجيش على مدار الساعة لتحقيق مطالب أهالي الزاوية المشروعة لافتا الى تسخير الإمكانيات كافة لتحقيق مطالب أهالي المدينة.

وكشفالنمروشعن خطط تتضمن مراحل متتالية لتأمين الزاوية سيتم إعلانها في حينها مضيفا ان القوة التي نشرها بالمدينة تأتمر بأوامر المؤسسة العسكرية وستعمل على تأمين الزاوية.

الوسوم

آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي ليبيا محاربة الجريمة مدينة الزاوية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك