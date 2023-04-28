فوزي الغرياني: شيخنا بعين واحدة يتحدث الإنجليزية والعباني بعينين ساقط وسارق

طالب فوزي الغرياني مقدم البرامج في قناة التناصح، المملوكة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بإقالة رئيس الهيئة العامة للأوقاف محمد العباني.

ودافع فوزي عن الغرياني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “شيخنا بعين واحدة أنتج عشرات الكتب ومئات المقالات وآلاف الفتاوى، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة”.

وأضاف: “العباني بعينين أنتج سقاطة وقلة أدب وسرقة زبونات، ولما أراد أن يقول شيئا فيه ثقافة قال: الرعين الأول!”، مردفا: “لا بد من إقالة العباني يا دبيبة وإبعاد المداخلة عن الأوقاف”.