الهنقاري: الزاوية بحاجة لردع من سلب شرفها

علق محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على التطورات في الزاوية.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الزاوية بحاجة لردع من سلب شرفها واغتصب مكانتها وعزتها”.

يشار إلى أن شباب الزاوية واصلوا اعتصامهم في ميدان الشهداء بالمدينة، على خلفية انتشار مقطع فيديو لتعذيب ليبيين على يد أفارقة لدى المليشيات المسلحة.

وأكد شباب الزاوية تمسكهم بمطالبهم، بعد هروب مليشيا “52 مشاة” ليلا، بقيادة محمود بن رجب، الذي كلفه آمر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش بالتمركز داخل المدينة مساء أمس الخميس.