النمروش: انسحبنا من الزاوية وكافة الخيارات مفتوحة للقضاء على أوكار الجريمة بالمدينة

الوطن| رصد

نفى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، إطلاق ميليشيا 52 النار على مواطنين بالزاوية.

وقال في بيان إن قواته -أي ميليشيا 52 بقيادة المتطر.ف محمود بن رجب – تعرضت لإطلاق نار عند تمركزنا في الإشارة الضوئية (الضمان) من قبل من وصفهم بالخارجين عن القانون.

وأضاف “تعرضت تمركزات أخرى لقواتنا إلى القذف بالحجارة من مجهولين، في محاولة يائسة لاستفزازنا، فأصدرنا أوامر بالانسحاب حفاظا على أرواح المواطنين، ولقطع الطريق أمام المغرضين وأصحاب الفتنة والأجندات الخاصة” مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة للقضاء على أوكار الجريمة في المدينة.

وأشار إلى أن أهالي وشباب مدينة الزاوية، طالبوه بضرورة تدخل قواته وفرض القانون بالقوة، ومداهمة أوكار الفساد والإجرام والتعذيب، والقضاء على أوكار بيع وتجارة المخدرات، وتهريب الوقود، والقبض على شبكات تهريب البشر في المدينة.