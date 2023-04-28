ضبط سيارة مسروقة وأربع سيارات بأوراق مزورة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكنت دورية تابعة لقسم مرور سوق الجمعة من ضبط مركبة نوع “تويوتا” وبالاستعلام عنها في منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد بالمكتب تبيّن أنها مسروقة ومطلوبة لشؤون الأمنية بالمديرية.

وقالت مديرية أمن طرابلس، أنّه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. المديرية أعلنت كذلك عن ضبط 4 سيارات أخرى بأوراق مزورة.

وأضافت مديرية أمن طرابلس، الخميس، أن دوريات مكتب شؤون المرور تضبط 4 سيارات تحمل أوراق ولوحات معدنية مزورة من خلال منظومة الاستعلام الأمني وغرفة 01.

وأوضحت، أن قسم مرور طرابلس ضبط سيارة “هيونداي” تحمل أوراقا مزورة، كما أن قسم مرور أبوسليم ضبط سيارة “شيفروليه” تحمل أوراقا مزورة.

وتابعت المديرية، أن قسم مرور حي الأندلس ضبط كذلك سيارة “هيونداي” تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة

كيا”، كما أن قسم مرور أبوسليم ضبط أيضا سيارة “كيا سيراتو” تحمل هي الأخرى أوراقا مزورة.