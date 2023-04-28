البيدجا: هناك أجندة خارجية تقف وراء طرد اللواء 52 من الزاوية

عبر مهرب البشر والوقود عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ«البيدجا»، عن غضبه من طرد مليشيا 52 التي يقودها المتطرف محمود بن رجب من مدينة الزاوية، متهماً أبناء المدينة بالعمل لصالح أجندات أجنبية.

وقال البيدجا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يا شباب الحراك يا أبناء مدينتي دخول اللواء 52 المكلف من الرئاسة الأركان العامة من ضباط وضباط الصف وجنود من جميع مدن المنطقة الغربية والذين كانوا مسخرين أنفسهم لحماية المدينة والمنطقة الغربية ومن أجلكم وتحت رضاكم”، على حد تعبيره.

وأضاف البيدجا:” من ثم نتفاجأ منكم القذف بالحجارة والألعاب النارية، هكذا أصبحنا في زمن الألغاز”.

وتساءل:” هل أنتم ضد هذا اللواء؟ هل أنتم راضيين بما فعله السفهاء والمرتزقة بأسواق الخمور والمخدرات في هذه المدينة التي ضحت بالكثير والكثير؟”.

وتابع:” تطردون اللواء 52 وترضون بمن يبيع الممنوعات داخل المدينة، هكذا أفعال من الواضح إن هناك أجندة خارجية ومن يبيعون الممنوعات تلعب دور الشطرنج في عقولكم وأنتم لا تعلمون يوم الأمس خائفون واليوم يتمتعون بخروج أبناء الجيش الليبي من مدينتهم بالأخص”، على حد قوله.

واختتم البيدجا، قائلا:” نسأل الله أن يحفظ مدينتي ويبعد عنها الفتن ويلم شملها”.

يشار إلى أن شباب الزاوية واصلوا اعتصامهم في ميدان الشهداء بالمدينة، على خلفية انتشار مقطع فيديو لتعذيب ليبيين على يد أفارقة لدى المليشيات المسلحة.

وأكد شباب الزاوية تمسكهم بمطالبهم، بعد هروب مليشيا “52 مشاة” ليلا، بقيادة محمود بن رجب، الذي كلفه آمر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش بالتمركز داخل المدينة مساء أمس الخميس.