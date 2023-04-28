ستحصل على تعويض ضخم.. ليبيا تحسم قضية تحكيم ضد شركة كورية

تمكن قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، من حسم مصير القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية، ومطالبة الأخيرة بدفع تعويض قيمته أكثر من 194 مليون دولار أميركي و1.2 مليون جنيه إسترليني.

وقالت إدارة القضايا، في بيان، إن قسم المنازعات الخارجية أحرز نصرا جديدا، بعدما كسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية، استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وكانت الشركة الكورية، طالبت بتعويض قيمته تقدر بـ660 مليونا و560 ألف دينار ليبي، مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، بالإضافة إلى تعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم.

جاء ذلك بعد أن ادعت الشركة إخلال الجهات المتعاقدة معها وهم جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق، على تنفيذ أربعة مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مبانٍ سكنية، وعقود بنية تحتية في كل من زليتن وطرابلس والزاوية.

وأضاف البيان، أن هيئة التحكيم قضت بتاريخ 18 أبريل الجاري، برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع مبلغ مالي للدولة الليبية قيمته 194 مليونًا و931 ألف دولار أميركي، تكاليف التحكيم التي تكبدتها ليبيا.

وألزمت هيئة التحكيم الشركة الكورية بدفع مبلغ مالي للدولة الليبية قيمته مليون و267 آلاف جنيه إسترليني، أتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهود، التي تكبدتها ليبيا في التحكيم.

ونص الحكم على تسديد تلك المستحقات للدولة الليبية في غضون 60 يومًا من الإخطار بهذا الحكم النهائي، وعقب هذا الميعاد سيحمل على المبلغ المستحق فائدة بمعدل 5% سنويًا مضاعفة مرتين حتى تاريخ الدفع الكامل للمبلغ.