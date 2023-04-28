قشوط: ما يجري في الزاوية محير وصفه ويجب وضع حد للفوضى

الوطن| رصد

قال الناشط السياسي، محمد قشوط، معلقاً على الفيديو المسرب لتعذيب مواطنين ليبيين في مدينة الـزاويـة، على يد مرتزقة أفارقة بمساعدة وحماية مليشيات مجرمة؛ إن ما يجري في الزاوية، أمر محير في الوصف.

وأضاف في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك “لم أستطع مشاهدته كاملاً ولم أسعى لنشره لانه يعز عليا مشاهدة مواطن ليبي يُهان ويذل بطريقة البشعة التي رأينها فاللهم إنا نعذو بك من قهر الرجال”

وأضاف “هل هو مدبر لإسقاط الزاوية وإبعادها عن لعب دور إيجابي لصالح أهلها و ليبيا كافة، أو أن أهلها وصلوا لمرحلة العجز عن إنقاذ أنفسهم من خطر كل يوم يطال إبنا من أبنائهم وبنت من بناتهم على يد قتلة ومجرمين معروفين بالإسم”

واعتبر أنه لا ينقص أهل الزاوية شيء سوى أن ينتفضوا ليس لأجل شخص أو جهة، بل من أجل إنقاذ أنفسهم ووضع حد للفوضى التي تعيشها المدينة منذ سنة 2011 وحتى يومنا هذا.