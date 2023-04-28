بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الجمعة 28 ابريل 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 28 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا بينما تسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-25 )مْ على المناطق الساحلية ، مابين (27-32) مْ على الدواخل ، وتسجل زيادة تدريجية يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، تتحول يوم الأحد إلى شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 24)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الأحد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الأحد .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تقل سرعتها يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ ، ولاتتجاوز ( 27 )مْ على الواحات ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد على تازربو والكفرة.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:46)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:21).