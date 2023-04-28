أجواء طقس معتدلة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا اليوم

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تشهد أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، أجواء طقس معتدلة نسبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تتراوح على المناطق الساحلية ما بين 19 و24 مئوية.

وأضاف، أنها تتراوح على بقية مناطق ليبيا، الدواخل والوسط والجنوب، ما بين 28 و35 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الجرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي. وقال إن الارتفاع يكون ملحوظا نسبيا يوم الأحد خاصة على مناطق الدواخل.

وأضاف، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ بداية اعتبارا من يوم الإثنين على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب التي تتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر خاصة على المناطق الساحلية.