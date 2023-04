الأمين: أغلب مدن ليبيا بها عصابات جريمة منظمة تستقوي بالسلاح وتبتز به 

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه بعيدًا عن السياسة أغلب مدن ليبيا بها عصابات جريمة منظمة تستقوي بالسلاح و تبتز به وتمارس أعمال إجرامية من الترهيب والتهريب لها دوائر نفوذ تستحوذ على مؤسسات ومقدرات الشعب. الأمين أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن هذه حقيقة ليبية على مد الخريطة. ولفت إلى أن دور الحكومة الضبطي مهم، لكن يسبقه رفع الغطاء الاجتماعي.

