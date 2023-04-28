| مستشارون جدد بالمحكمة العليا يؤدّون اليمين أمام عقيلة في القبة

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2023/04/28 على الساعة 10:35
: أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مقر إقامته بمدينة القبة.
وجاء اليمين بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023.م ، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا ، حيث أكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه بالمستشارين على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله .
وينص القرار رقم 5 لسنة 2023 على تعيين 5 مستشارين بالمحكمة العليا وهم أونس منصور، و عمران كشيب، وسلام الجهمي، وسالم الأربش، و سالم عبدالعاطي.
وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، عين مجلس النواب في 15 سبتمبر الماضي عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي.
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