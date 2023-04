ورقة النفط في صراع واشنطن وموسكو داخل ليبيا

شهدت ليبيا خلال الفترة الأخيرة نشاطا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الأمني السياسي، بدءا من زيارة مدير جهاز المخابرات الأمريكية “وليام بيرنز” إلى طرابلس، ولقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الله الحميد الدبيبة”

وعقب ذلك، قال الموقع الفرنسي الاستخباراتي “أفريكا أنتلجنس” إن زيارة بيرنز إلى طرابلس تحمل 3 ملفات رئيسة، وهي الحد من توسع فاغنر، والتحذير من إغلاق المواقع النفطية داخل البلاد، والتعاون في “مكافحة الإرهاب”، وفق الموقع.

وخلال مارس الماضي، أجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف” زيارة إلى ليبيا، عقدت خلالها عدة لقاءات بشخصيات وقادة ومسؤوليين محليين، فيما أتى ملف فاغنر والحد من توسعها في المنطقة على رأس مباحثاتها معهم.

النفط على رقعة الصراع

إلى هنا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن النفوذ الروسي في ليبيا جعل من الولايات المتحدة الأمريكية تشرع في تعزيز اقتصادها داخل ليبيا، وذلك عبر صفقات نفطية، وفق قولها.

وأوضحت وول ستريت أمس الخميس، أن شركتي “هاليبرتون” و”هانيويل إنترناشونال” أبرمتا صفقتين نفطيتين مع المؤسسة الوطنية للنفط تصل إلى 1.4 مليار دولار وسط البلاد وجنوبها، وإحداهما تشييد مصفاة نفطية قربَ مناطق سيطرة فاغنر، وفق الصحيفة.

وأفادت الصحيفة بأنه من المتوقع أن يُعلن عن الصفقتين قريبا في إطار تعويض صادرات النفط الروسي نحو أوروبا، مضيفة أن “هاليبرتون” ستتولى تطوير “حقل الظهرة” النفطي بقيمة مليار دولار، والأخرى لتشييد مصفاة في الجنوب الغربي بقيمة 400 مليون دولار.

وبحسب الأناضول التركية، تكمن أهمية التعاقد مع شركات أمريكية وعوتها إلى ليبيا في كونها رسالة لشركات النفط العالمية بعودة الاستقرار ولو نسبيا إلى البلاد، إلى جانب رفض الولايات المتحدة ترك قطاع النفط تحت رحمة روسيا وذراعها المسلحة فاغنر باعتبار تمتع الأخيرة بنفوذ قوي.

وأوضحت الوكالة التركية أن الولايات المتحدة تسعى لتشجيع الدول المنتجة للنفط والغاز لزيادة إنتاجها وصادراتها إلى أوروبا لتعويض نقص إمدادات المحروقات إلى أوروبا، فهي توجه الاتحاد الأوروبي للتخلي عن المشتقات النفطية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا والبحث عن بدائل.

ووفق الأناضول، تعد ليبيا خيارا لافتا بالنسبة إلى أوروبا، وذلك لامتلاكها أكبر احتياطي مؤكد من النفط في إفريقيا وقربها الجغرافي من السواحل الأوروبية، “ناهيك باحتياطاتها الهامة من الغاز الطبيعي”

المصدر: ليبيا الأحرار + صحيفة وول ستريت جورنال + وكالة الأناضول

