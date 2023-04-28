مهاجرون غير شرعيين يصلون إيطاليا بعد إنقاذهم قرب السواحل الليبية

قالت وكالة الأنباء الإيطالية آكي، إن سفينة “جيو بارينتس” التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وصلت إلى ميناء نابولي، تحمل على متنها 75 شخصا من المهاجرين غير شرعيين.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية إيطالية، أن سفينة “جيو بارينتس” هي سفينة إنقاذ، ووصلت مدينة نابولي على متنها مهاجرين غير شرعيين جرى إنقاذهم قرب السواحل الليبية.

واستقبل الميناء أمس الخميس، السفينة وعلى متنها 75 مهاجرا غير شرعيين، بينهم 40 قاصرا و13 امرأة جرى إنقاذهم يوم الإثنين الماضي من على متن قارب خشبي صغير في المياه الدولية قرب سواحل ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن السلطات في جزيرة لامبيدوزا الصقلية خصصت ميناء آمنا لرسو سفينة “نادر” التابعة لمنظمة «Resqship» الإنسانية الألمانية، التي أنقذت 41 مهاجرا كانوا على متن قارب صغير في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.